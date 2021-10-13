استشاري: تحويل المسار تناسب المصابين بارتجاع المريء الشديد

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحضير عمليات السمنة في الأوزان الكبيرة يكون من خلال تقييم وظائف الكبد والكلى، ووظائف التنفس وإعداد رسم قلب، وأحيانًا يتم عرض مريض السمنة المصاب بالسكر على بعض الاستشاريين.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تحويل المسار مناسبة جدًا لمن يعاني من ارتجاع المريء الشديد، لأن تحويل المسار تعتبر عملية معالجة للارتجاع.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تنشيط البنكرياس مرة أخرى، لأنها تعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى للجهاز الهضمي، وهذا يعني العلاج من السكر.



وأشار إلى أن جراحات السمنة مثل تحويل مسار المعدة، أو التحويل المصغر، أو الكلاسيكي عمليات سهلة وبسيطة، حال استخدام المنظومات الحديثة، وإجرائها على أيدي طبيب لديه خبرة عالية، وفي مكان آمن.



واسترسل: أن تحويل المسار عملية مناسبة لعلاج السكر، خاصة لمن يعاني من السكر منذ فترة طويلة، وتقلل امتصاص 70% من السكريات والدهون.

ونوه بأن عملية تحويل المسار تعيد الاتزان الهرموني إلى الجهاز الهضمي، وهذا يساعد بدرجة كبيرة في علاج السكر، كما أن تحويل المسار تعتبر عملية قوية، ومناسبة لمن يعاني من الأوزان الكبيرة.

وأوضح أن تحويل المسار تعمل على تقليل كمية الأكل، والجوع، وتزيد من الشعور بالشبع بشكل سريع، مشيرًا إلى أن السمنة المفرطة من الأشياء التي تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض التي لا يمكن علاجها، إلا من خلال خفض الوزن.





وتابع : عملية تحويل المسار تجرى في وقت صغير من خلال فتحات صغيرة من خلال المنظار، ويستطيع المريض التحرك بشكل عادي بعد يوم من إجراء العملية.

وأضاف أن عمليات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار من العمليات الآمنة والسهلة، حال إجراءها في مكان آمن على يد طبيب يمتلك الخبرة الكافة.