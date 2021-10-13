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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتشال التميمي: الأجواء الآن بالجونة ممتازة.. وسيتم تكريم عدد من النجوم ..فيديو

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن الأجواء الآن في الجونة ممتازة ونعمل علي إعادة تجهيز المكان للمهرجان، لافتا الى أن هناك خلية نحل تعمل بدون توقف لإنجاز التجهيزات وهذا بعد اندلاع الحريق وغدا سيكون المكان وكأنه لم يحدث به حريق .

 

وأضاف مدير مهرجان الجونة السينمائي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة "الأولي المصرية " ، أن اصعب الأمور يمكن معالجتها اذا كانت لديك قدرات عالية ، مؤكدا انه حتي الآن لم يتغير أي شيء في خطة عمل المهرجان غدا .

 

وأوضح انتشال التميمي،  أن هذا أول عام منذ انطلاق المهرجان في دورته الـ5 يحضر اكبر عدد من الزوار والمشاركين قبل يوم من بدء المهرجان ، مؤكدا أنه سيتم خلال المهرجان تكريم الفنان احمد السقا وسيحصل علي جائزة الإنجاز الإبداعي بالإضافة إلي تكريم مخرج امريكي ونجوم عرب ومصريين يصل عددهم إلي 120 نجما علي السجادة الحمراء .

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