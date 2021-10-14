عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل البرلمان الياباني تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

حل البرلمان الياباني
حل البرلمان الياباني تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

حلت اليابان برلمانها اليوم الخميس تمهيدا لإجراء انتخابات عامة بنهاية الشهر الحالي، يواجه فيها رئيس الوزراء الجديد، فوميو كيشيدا، معارضة لا تحظى بالشعبية.

 

قال كيشيدا للصحفيين الذين تجمعوا في مكتبه: "أريد أن استغل الانتخابات لإخبار الناس بما نحاول فعله وما نهدف له".

مورياسو مدرب منتخب اليابان يشيد بالروح الجماعية للفريق

اليابان تبدأ تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند في خليج البنغال

وفي حديثه عن الأحد عشر يوما له في السلطة: "كان لدي جدول مزدحم للغاية، لكن للمفارقة لا أشعر بالتعب وإنما بالرضا".

 

وتظهر استطلاعات الرأي أن كيشيدا يتمتع بدعم شعبي معقول بعد 11 يوما من توليه المنصب، في مؤشر جيد على استطاعته تحقيق هدفه الحفاظ على أغلبية حزبه الديمقراطي الحر وشريكه بالائتلاف حزب كوميتو في مجلس النواب.

 

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته صحيفة سانكي أن نحو 48 في المئة يقولون إنهم يريدون أن تعمل إدارة كيشيدا في المقام الأول على احتواء جائحة كورونا، ثم التعافي الاقتصادي وتوفير الوظائف بعد ذلك.

اليابان البرلمان انتخابات عامة فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الجديد

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات نهاية الاسبوع

مصير صاحب شائعة وضع صورة محمد رمضان على المناهج |تفاصيل

بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة من أجل احتجازه

حل البرلمان الياباني تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

ذكرى معركة المنصورة الأطول بالتاريخ|القوات الجوية أذلت إسرائيل وأسقطت 17 طائرة فانتوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

نيوم السعودية مدينة الأحلام.. كائنات نادرة عملاقة وجزر جديدة

مفاجأة |إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ