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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. كاظم الساهر يشارك في أولى حفلات "أمسيات خالدة" بإكسبو دبي 2020

كاظم الساهر
كاظم الساهر

تنطلق غدا الجمعة سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، بحفلة لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر.

 

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل – القلب النابض لإكسبو 2020، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة – ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة توظف أحدث التقنيات لتدمج العالم المادي بنظيره الرقمي، 

 

وسيتمكن حاملو تذاكر إكسبو من مشاهدة المناظر المبهرة عبر شاشات ضخمة في كل من مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل.

 

وفيما يقتصر الدخول إلى ساحة الوصل على المدعوين، فإن زوار إكسبو ممن يحملون تذاكر صالحة لأيام الأمسيات يستطيعون دخول مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل على أساس أسبقية الحضور. وسيُبث الحفل أيضا مباشرة من ساحة الوصل إلى جمهور عالمي.

 

بهذه المناسبة، قال كاظم الساهر: "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع  من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي. و ذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزه عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر. إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل. وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".

 

ووضع إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزا وحافلا لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور وجمهور المتابعين عن بعد، مستعينا بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

 

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع إكسبو 2020 وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة "أمسيات خالدة" على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضا حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

 

 

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بالفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر

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كاظم الساهرعن حفل إكسبو دبي: أشعر بسعادة غامرة للقاء جمهوري بعد غياب سنتين

كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر

هنأ قيصر الغناء العربي النجم الكبير كاظم الساهر الشعب المصري وجيشه العظيم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

ونشر كاظم الساهر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي وجه من خلاله التهنئة لشعب مصر على انتصار أكتوبر المجيد.

 

وقال كاظم الساهر في الفيديو : إخوتي وأحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر.. تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة.

وأضاف كاظم الساهر مختتماً: دمتم دائما في محبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر.

 

كاظم الساهر أمسيات خالدة 15 أكتوبر سبو 2020 دبي انتصار أكتوبر ن مسرح دبي ميلينيوم

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