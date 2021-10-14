عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: شعر المتنبي كان عظيما سطر على أوراق التاريخ العربي بأحرف من نور

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التاريخ العربي ذاع فيه صيت الكثير من الشعراء المبدعين، وكان من أشهرهم الشاعر أبو الطيب المتنبي، والذي كان له الكثير من الحكايات بالتاريخ العربي، وصاحب تأثير كبير على الشعر والقصيدة العربية، وبها نظم الكثير من الحكايات والأحداث التي رواها بقصائده وشعره، وكانت أبرز محطات المتنبي الحياتية مع سيف الدولة الحمداني، وفيه قال «وَاحَرّ قَلْباهُ ممّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ، وَمَنْ بجِسْمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ، ما لي أُكَتِّمُ حُبّاً قَدْ بَرَى جَسَدي، وَتَدّعي حُبّ سَيفِ الدّوْلةِ الأُمَمُ، يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي، فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ».


وأضافت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديم  برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة سي بي سي، أن سيف الدولة كان أحد مشاهير الدولة الحمدانية وأحد مشاهير الحكام في التاريخ العربي، حيث كان يجمع في بلاطه الشعراء والمثقفين والفلاسفة وأصحاب الفكر والعلوم، وكان شديد الإعجاب بشعر المتنبي وخاصة قصائد مدحه له، فيما كان المتنبي عظيما في هذا المنحي الذي سطر على أوراق التاريخ العربي بأحرف من نور لأنها كانت أشعار فريدة بالوصف والتعبير.


وأوضحت أن المتنبي كان دائما ما يصف المعارك التي يخوضها سيف الدولة ومجالسه، كما كان يمدحه بشكل لم يأت به أحد آخر من الشعراء قبله، حيث ظلت تلك العلاقة بينهما قرابة الـ9 سنوات، وكانت ثرية ورسمت خطا جديدا في علاقات الشعراء ببلاط الحكام في التاريخ العربي، ورسمت نهجا شديد البذخ مما كان يحدث من سيف الدولة للمتنبي خاصة والشعراء عامة.


وأكدت أنه وفي هذه الأثناء أصبح الناس في مجلس سيف الدولة مستائين كثيرا من وجود المتنبي في بلاط سيف الدولة، حتى إنه في إحدى المرات قال بعضهم لسيف الدولة إن المتنبي قد وقع في غرام شقيقته، حيث أصبحت تلك القصة مسارا للحديث، حتى استاء سيف الدولة وبدأ في التذمر من مجلس المتنبي وطارده.

 


 

قصواء الخلالي التاريخ العربي أبو الطيب المتنبي المتنبي الشاعر

ترشيحاتنا

لمدة 15 ساعة.. انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا

في إزالة مبنى على النيل.. سائق ينجو بأعجوبة من حادث مميت |فيديو

الشهر العقاري: إطلاق المرحلة الثانية لـ السيارات المتنقلة الأسبوع المقبل.. فيديو

لقرب انتهاء فترته.. بابا الفاتيكان يودع السفير المصري.. صور

أيمن أبوالعلا: القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي

أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة باتجاه جازان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية : سيارات مرور متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق

الصحة العالمية ترد على صدى البلد وتحسم جدل مأمونية لقاح كورونا للأطفال

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

استياء أولياء الأمور .. طلب إحاطة عن ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل ضحى بحياته فداء لجنوده.. ماذا تعرف عن الشهيد أحمد حمدي مهندس كباري حرب أكتوبر

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ