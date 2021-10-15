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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل يسحق أوروجواي بهدفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول بين البرازيل وأوروجواي بفوز البرازيل بهدفين نظيفين 
في المباراة المقامة ة على ملعب "آرينا دي أمازونيا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أول هدف للبرازيل في الدقيقة الـ ١٠ المباراة  المنتخب البرازيلى بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، ليصل إلى هدفه رقم 70 على المستوى الدولى.

وأحرز رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي، ثاني أهداف البرازيل فى الدقيقة 18 للمباراة 

يستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروجواي، في تمام الثانية والنصف، من صباح غدا الجمعة، على ملعب أرينا دي أمازونيا، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة بقيادة مديره الفني “تيتي”، لاستعادة نغمة الانتصارات، بالفوز على أوروجواي في مباراة غد، وتعزيز صدارته لترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أوروجواي في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل، بعد السقوط الكارثي أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية، من التصفيات.

وخاض منتخب أوروجواي 11 مباراة في تصفيات مونديال قطر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 4 آخرين، وخسر  3 مواجهات.

ترتيب البرازيل والأرجنتين:
يتصدر منتخب البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

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