تطوير سور مجرى العيون وعين الصيرة.. استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية |فيديو

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، تقريرا بعنوان: تطوير سور مجرى العيون وعين الصيرة.. استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية.

ووفقا للتقرير، قال المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير سور مجري العيون، إن منطقة مجري العيون كانت معروفة بأرض المدابغ، وكانت عشوائية، وتم عمل إزالة لها بالكامل ونقل المدابغ لمنطقة أخرى منظمة بالروبيكي، مشيرا إلى أنه بعد الإزالة تم نزع جميع المخلفات الخاصة بالموقع بكمية تصل لـ 2 مليون متر مكعب.

وتابع أن منطقة مجري العيون على مساحة 95 متر فدان، بها مشروعين، مشروع للعمارات السكنية، بعدد 79 عمارة، والأخر هو مول ترفيهي، إضافة إلى إنشاء سور مجري العيون.

ومن جانبه قال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، إن بحيرة عين الصيرة كانت عبارة عن منطقة مخلفات و مكان للحيوانات الضالة، إضافة إلى عشش الأسر، إلى جانب إلى أن الطرق كانت فرعية وكان هناك تكدس مرورى..

وأفاد أنه تم نقل الأسر التي كانت موجودة فى أماكن بديلة أفضل، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن ممشي سياحي بطول 2500 متر، يترجل عليه أى شخص من زوار الحديقة، إضافة إلى إنشاء مناطق خضراء، ومنطقة مطاعم ومسرح وغيره، حيث أن مساحة الموقع 63 فدان، وأبرز خدماتها ستكون عبارة عن الممشي السياحي ومطاعم سياحية وجزيرة إستوائية ومنطقة ركن لكل مدخل للسيارات، معقبا: “إحنا جاهزين للإفتتاح”.