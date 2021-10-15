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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخل موسوعة جينيس.. مغامر مصري يحقق رقما قياسيا بقيادة دراجة كهربائية

المغامر المصري علي
المغامر المصري علي عبده

قال المغامر المصرى، علي عبده، إنه حقق رقما قياسيا بقيادة دراجة كهربائية لمدة 24 ساعة، مشيرا أن “الهدف من الرقم القياسي تشجيع الناس على ركوب درجات كهربائية ورفع الوعي البيئي لديهم ومعرفتهم بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف علي عبده خلال حواره عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تجهيزات هذا الرقم القياسي، أستغرقت تقريبا 18 شهر، موضحا أنها كانت تجربة صعبة جدا.

وتابع: “قدرنا أننا نعمل حاجة تشرف مصر ودخلنا موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. وإن شاء الله قريبا بنستعد إلى أشياء جديدة”.

وفي نفس السياق، كشف المغامر المصري علي عبده، تفاصيل تجربته في تسجيل محاولة الترويج ودعم التنمية المستدامة،  في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ صدى البلد.

وأكد المغامر المصري أنه تم بالفعل تسجيل المحاولة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية  وهى المحاولة التى جرت على ارض مدينة العلمين الجديدة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة.

وأضاف المغامر المصري علي عبده أن تلك المحاولة التى تعد الثانية له في تسجيل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المبادرات والجهود المصرية التي تسعى إلى تحقيقها ، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وعدد من المبادرات المصرية التي تسعي لتحقيقها.

وأكد المغامر المصري انه اختار مدينة العلمين الجديدة كونها أيقونة مصرية في التنمية المستدامة ومن أكثر المدن الواعدة في العالم وسعى من خلالها الى تسليط الضوء على تلك المدينة .

علي عبده المغامر المصرى علي عبده قيادة دراجة كهربائية لمدة 24 ساعة موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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