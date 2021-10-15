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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب رحيل ميدو.. "النهار" تجهز مفاجآت بخصوص برامجها الرياضية

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أعلنت شبكة قناة النهار، عن مفاجأة تُجهز لها في الأيام المقبلة بخصوص البرامج الرياضية.


وفي بيان لها أكدت الشبكة، أن برنامجي "أوضة اللبس" و"نمبر وان" سيظهران قريبًا بشكل جديد من خلال نخبة تضم عدد كبير من الإعلاميين ونجوم الرياضة في مصر، منوهة إلي أن تلك الانطلاقة تعد نواة جديدة لصناعة محتوى رياضي مختلف ومتميز بشبكة تليفزيون النهار.


وأكدت الشبكة في بيان لها، عن اقتراب عودة قناة النهار رياضة خلال فترة وجيزة إلى النور تزامنًا مع عودة النشاط الرياضي بقوة المقترن بعودة الجماهير للملاعب الأمر الذي من شأنه عودة الروح للكرة المصرية، حيث أن لعبة كرة القدم تحديدًا بطلها الأول الجمهور سواء في الملاعب أو أمام شاشات التليفزيون.


وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في برامجها الرياضة، من خلال خطة عمل جديدة، تشتمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون من خلال الفقرات الجديدة وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية لتغطية البطولات المحلية والعالمية بصورة متميزة.


وأضافت شبكة تليفزيون النهار، أنها تدرك وتعي أن هذه المرحلة يعاد فيها رسم ملامح المجتمع وتشكيلته الوجدانية، وتسعى لأن تكون حاضرة وبقوة لتلبية احتياجات متابعيها باختلاف أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءتهم لنرسم بضمير هذا الوطن صورة بلا رتوش يراها المشاهد بلا وسيط.

شبكة قناة النهار أوضة اللبس نمبر وان قناة النهار رياضة

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