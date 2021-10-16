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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يصل إلى 25 الف جنيه.. أوفر برايس لـ شيري تيجو 7| تفاصيل

يصل إلى 25 الف جنيه
يصل إلى 25 الف جنيه .. اوفر برايس لـ شيري تيجو 7

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 تحت مصطلح الزيادات الغير رسمية اوفر برايس، حيث وصلت القيمة المدفوعة نحو 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من قائمة الزيادات الرسمية الاخيرة التي شهدتها بعض اصدارات العلامة التجارية شيري.

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بقياسات هيكلية بلغت 4505 مم للطول، وبعرض يبلغ 1837 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1670 مم، مع مساحة صندوق خلفي يتسعب إلى 414 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، وتضم السيارة واجهة امامية تحمل مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، ومصابيح ضباب دائرية، بالاضافة غلى اقطاب ثنائية على جانبي السيارة، وفتحة سقف للفئة كاملة التجهيزات.

أما عن المواصفات الفنية للسيارة فيبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الامامي وذلك بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات، وتستمد اوامر القوة من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

الأسعار الرسمية وبعد قيمة الاوفر برايس لـ شيري تيجو 7 موديل 2022 في مصر 

 

يبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من شيري تيجو 7 موديل 2022 بقيمة قدرها 290 الف جنيه، وبعد قيمة الاوفر برايس جاءت بـ 315 الف جنيه اي بزيادة قدرها 25 الف جنيه.

 

أما الفئة الثانية من شيري تيجو 7 موديل 2022 بتقدم بسعر رسمي يبلغ 314 الف جنيه، لتصل إلى 339 الف جنيه بعد قيمة الاوفر برايس الغير رسمية.

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