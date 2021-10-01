تغييرات في أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 1000 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة من عائلية تيجو، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

تضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 حزمة ومن وسائل الحماية الامان مثل وسائد هوائية AIRBAGS لحماية قائد السيارة والمقعد الامامي، مع فرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، و مستشعرات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف.

وتستمد شيري تيجو 3 موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي، ومكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 126 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.7 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 12.7 ثانية، كما تضم من الداخل مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس.

وتتمتع ايضا بنظام صوتي وترفيهي، و مكييف هواء، و قفل مركزي للاربعة ابواب، ونوافذ كهربائية، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياعسا 17 بوصة، مع مصابيح امامية حادة، ومصابيح ضباب، وعتبات جانبية بارزة نسيبًا.

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 في السوق المصري

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات Tinted Glass محرك 1600 سي سي، وبقيمة قدرها 244.900 الف جنيه بدلًا من 243.900 الفًا.