أرخص سيارة SUV داخل الكويت موديل 2021 .. صور

تحظى فئة الـ SUV على شعبية كبيرة داخل مختلف أسواق السيارات، نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الأرض، و مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، إلى جانب التجهيزات المطروحة المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

و تعد النسخة شيري تيجو 2 موديل 2021، واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى هذه الفئة داخل السوق الكويتي، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات هذه النسخة و سعرها داخل الكويت.

مواصفات السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021

زودت السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يرسل قوة الانطلاق عبر منظومة الدفع الامامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتر في الساعة .

التصميم الخارجي لـ شيري تيجو 2 موديل 202

وجاءت السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.200 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 1.760 متر، و 1.570 متر للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة التخزين الخلفية، وتأتي السيارة بمفهوم رباعي الأبواب، مع شبكات امامية سوداء من مقطعين، إلى جانب منظومة الشبكات التي تتوسط الصادم الامامي، مع مصابيح حادة المظهر، و اقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

تجهيزات الحماية الأمان للسيارة شيري تيجو 2 موديل 2021

و تقدم السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 عبر حزمة من وسائل الامن و الحماية مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف تدعمها كاميرا خلفية، و نظام الحماية من السرقات.

سعر السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 في الكويت

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 3.900 دينار.