أوفر برايس لـ شيري تيجو 7 موديل 2022.. تفاصيل جديدة

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 2000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المصري، و التي تنمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

الموصفات الفنية لـ شيري تيجو 7 موديل 2022

تأتي شيري تيجو 7 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الامن و الحماية والتي تشمل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، وبرنامج HAC الخاص بتجاوز المرتفعات، مستشعرات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وبرنامج التوزيع الالكتروني ESP، وبرنامج دعم الفرامل، ومثبت سرعة.

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4505 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1837 مم، بالإضافة إلى نسبة ارتفاع تقدر بـ 1670 مم ، مع مساحة تخزين تسع لـ 414 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق.

وتستمد شيري تيجو 7 موديل 2022 بمحرك 4 سيلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، تنقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 287 ألف جنيه بدلاً من 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 311 ألف جنيه بدلاً من 309 ألف جنيه.