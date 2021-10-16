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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بزيادة تبدأ من 5 آلاف جنيه..تعرف على أسعار بيجو 5008 موديل 2022

بزيادة تبدأ من 5
بزيادة تبدأ من 5 الاف جنيه .. تعرف على اسعار بيجو 5008

ارتفعت أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5 الاف و 6 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV.

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2022

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4641 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1844 مم، و 1646 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 19 بوصة، مع مصابيح امامية مخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية.

وتستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 8.9 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2022 في مصر 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  ACTIVE 2022محرك 1600 سي سي تيربو بسعر  575.990 ألف جنيه بدلاً من 569.990 ألف جنيه بزيادة 6000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  ALLURE 2022محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 625.990 ألف جنيه بدلاً من 619.990 ألف جنيه بزيادة 6000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل   GT 2022محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 699.990 ألف جنيه بدلاً من 694.990 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل  GT RED INTERIOR 2022محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 709.990 ألف جنيه بدلاً من 704.990 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك  موديل   GT PACK 2022محرك 1600 سي سي تيربو 749.990 ألف جنيه بدلاً من 744.990 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT PACK RED INTERIOR 2022 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 759.990 ألف جنيه بدلاً من 754.990 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

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