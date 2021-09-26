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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 موديل 2021

السيارات بيجو 2008
السيارات بيجو 2008

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو فى مصر عن طرح السيارة طراز 2008 موديل 2021، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV بالسوق المصرى .

 

وأوضح وكيل بيجو فى مصر أن السيارة 2008 ، تم طرح ثلاث فئات منها ، وهم الفئة الاولى Active ، والفئة الثانية Allure و الفئة الثالثة GT Line .

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قوة بيجو 2008

وتستمد السيارة بيجو 2008 موديل 2021 قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

 

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 2008 موديل 2021 ، بطول 4300 مم، وعرض 1550 مم، وارتفاع 1550 مم، اما سعة الشنطة الخلفية فتقدر بـ 434 لتر .

 

تجهيزات بيجو 2008

وتحتوى السيارة بيجو 2008 موديل 2021، على عدد من التجهيزات ، مثل مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت ومحدد سرعة، وامكانية التحكم في المقاعد، ومكييف هواء.

 

كما يتوافر زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وخاصية التحكم فى وضعية القيادة، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرامل يد كهربائية، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، بالفئة الثانية .

 

وتضم الفئة الثالثة وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية، ونظام تنبية النقطة العمياء، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من الجلد، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومسند يد أمامي .

 

كما تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2021 ، عدد من وسائل الامان من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرمل EBD، ودعم لأنظمة الفرمل EBA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب.

 

اسعار بيجو 2008

اما عن اسعار السيارات بيجو 2008 ، المتواجدة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2021  بسعر 347,990 جنيه.

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022  بسعر 356,990 جنيه.

- أوتوماتيك / ALLURE 2021بسعر 384,990 جنيه.

- أوتوماتيك / ALLURE 2022بسعر 394,990 جنيه.

- أوتوماتيك / GT LINE 2021بسعر 419,990 جنيه.

- أوتوماتيك / GT LINE 2022بسعر 429,990 جنيه.

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