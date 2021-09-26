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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس يصل إلى 25 ألف جنيه على بيجو 508.. تفاصيل

أوفر برايس يصل إلى
أوفر برايس يصل إلى 25 الف جنيه لـ بيجو 508

شهدت نسخة بيجو 508 حالة من الارتفاع في القيمة التسويقية غير الرسمية تحت مصطلح الأوفر برايس، حيث قدرت قيمة الزيادة بما يصل إلى 25 ألف جنيه، وذلك عن جميع الاصدارات المقدمة من هذه النسخة، لتبدأ اسعارها من 511 ألف جنيه وحتى 637 الف جنيه.

أداء السيارة بيجو 508 موديل 2021 

 

وزودت السيارة بيجو 508 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، ومع قدة الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية.

وترتكز السيارة بيجو 508 على عجلات رياضية تبدأ من 17 بوصة، مع مصابيح عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، و تضم من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبدأ قياسها من 8 بوصة وحتى 10 بوصة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، و نظام صوتي و ترفيهي، مع باقة من وسائل الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS و EBD، و برنامج التحكم الالكتروني الخاص بالتوازن، وفرامل يد كهربائية، ومثبت سرعة.

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 508 موديل 2021 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 479.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 519.990 جنيه.     

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 598.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT LINE RED INTERIOR 2021  محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 604.990 جنيه.

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