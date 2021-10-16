بسبب مزيل عرق صبي يفجر منزل أسرته .. تفاصيل

دمر صبي يبلغ من العمر 13 عامًا منزل عائلته عندما رش مزيل عرق في الهواء ليتسرب رزاز المزيل نحو شمعه موقدة و تهب النيران بغرفته.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، أصيب أترين بهزادي بحروق في ذراعيه وبطنه عندما وصل رزاز مزيل العرق تجها شمعمة موقدة بغرفته ليتولد عنه حريق هائل.

أجبر الحريق الناتج عن ذلك عشرات العائلات على الفرار من مبنى مكون من 20 طابقًا على طريق ويستبريدج في باترسي ، جنوب لندن ، يوم الأربعاء 15 أكتوبر في حوالي الساعة 8 مساءً.

تعاملت 10 سيارات إطفاء و 70 من رجال الإطفاء على الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه بعد ساعة واحدة فقط.

وقالت سارة ، والدة أترين ، 43 عاما ، وهي تعمل في مجال طب الأسنان: “اشتعلت النيران في شقتي ، وانفجرت كلتا النوافذ وانفجر الباب عن مفصلاته ، وتحطم إلى نصفين” مضيفة “ ان ابنتها ابلغت الشرطة بعد وقع انفاجر بمنزلها والذي تسبب فيه ابنها الطائش”.

