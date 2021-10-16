عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب مزيل عرق صبي يفجر منزل أسرته .. تفاصيل

اشتعال نيران بمنزل
اشتعال نيران بمنزل

دمر صبي يبلغ من العمر 13 عامًا منزل عائلته عندما رش مزيل عرق في الهواء ليتسرب رزاز المزيل نحو شمعه موقدة  و تهب النيران بغرفته.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، أصيب أترين بهزادي بحروق في ذراعيه وبطنه عندما وصل رزاز مزيل العرق  تجها شمعمة موقدة  بغرفته ليتولد عنه حريق هائل.

 

 أجبر الحريق الناتج عن ذلك عشرات العائلات على الفرار من مبنى مكون من 20 طابقًا على طريق ويستبريدج في باترسي ، جنوب لندن ، يوم الأربعاء 15 أكتوبر في حوالي الساعة 8 مساءً.

 

 تعاملت 10 سيارات إطفاء و 70 من رجال الإطفاء على الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه بعد ساعة واحدة فقط. 

 

وقالت سارة ، والدة أترين ، 43 عاما ، وهي تعمل في مجال طب الأسنان: “اشتعلت النيران في شقتي ، وانفجرت كلتا النوافذ وانفجر الباب عن مفصلاته ، وتحطم إلى نصفين” مضيفة “ ان ابنتها ابلغت الشرطة بعد وقع انفاجر بمنزلها والذي تسبب فيه ابنها الطائش”.
 

صبي مزيل عرق يفجر منزل منوعات ترفيه

موضوعات متعلقة

مشهد صادم.. أسد يلتهم قردة وهي تحتضن رضيعها

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

إنقاذ سلحفاة ضخمة بوزن 600 رطل وإعادتها للمحيط| فيديو

لأول مرة.. علماء يكتشفون انتشار الجذام بين القرود في أفريقيا.. صور

دراسة جديدة : أعراض كورونا تستمر لـ أكثر من 6 أشهر بعد التعافي

أول صور الترتيب لحفل زفاف ابنة بيل جيتس على المصري نايل نصار |شاهد

بالصدفة.. زوجان بريطانيان يكتشفان امتلاكهما تماثيل فرعونية بقيمة 195 ألف جنيه إسترليني

الصين تمنع منظمة الصحة من الوصول إلى كهوف نشأ بها فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يعلن وقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة

لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro.. آبل تمدد برنامج الدعم 3 سنوات

ثواب عظيم .. جزاء الصبر على الظلم والبلاء من القرآن والسنة

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها

يصل إلى 25 الف جنيه.. أوفر برايس لـ شيري تيجو 7| تفاصيل

عامر حسين يعلن عن موعد توقف الدوري الجديد بسبب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ