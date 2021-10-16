وفاة شريك العمر سبب توقفها.. ميمي جمال:عدت الى مكاني وكنت متخوفة في البداية

أكدت الفنانة القديرة ميمى جمال انها أنقطعت العمل عن مجال التمثيل لمدة 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى .

وتابعت ميمى جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بعد مرور الوقت وجدت ان كل من بناتى لها حياتها ، وأردت العودة الى عملى الذى أحبه من جديد ، ولا أنكر اننى كنت متخوفة فى البداية ، ولكن بعد تصوير ى دورى فى حكاية مش مبسوطة ، شعرت وكأننى عدت الى مكانى ، فلم أشعر اننى تركت الفن ليوم واحد .

وكانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل “آخر دور”، الذى من المقرر أن تشارك في بطولته دينا الشربيني.

وقالت ميمي جمال لـ صدي البلد، إنها تجسد داخل الأحداث، شخصية سيدة يطمع أحد أولادها في أموالها، مما يجعله يقوم بنقلها إلى شقه في إحدى العمارات، حيث تقطن في الدور الأخير، ويقوم بتعين أحد العاملات كحارس لها.

وأضافت ميمي جمال: “دورى في العمل يطرح قضية عقوق الأبناء، وتلجأ تلك الشخصية التي تجسدها داخل الأحداث إلى جارتها الشابة، التي تلعب دورها دينا الشربيني، حيث تتحدث معها بشكل دائم عبر البلكونة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية”.

وتابعت ميمى جمال، أنها سعيدة بهذا العمل، خاصة أنه تحت قيادة مخرج موهوب مثل حسين المنباوي.

الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنانة ميمي جمال حكاية مش مبسوطة، والذى قامت ببطولتها كل من داليا مصطفي وبشرى ومن إخراج شيرين عادل