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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميمي جمال: أعاني من عقوق الأبناء في آخر دور

ميمي جمال
ميمي جمال

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل “آخر دور”، الذى من المقرر أن تشارك في بطولته دينا الشربيني. 

 

وقالت ميمي جمال لـ صدي البلد، إنها تجسد داخل الأحداث، شخصية سيدة يطمع أحد أولادها في أموالها، مما يجعله يقوم بنقلها إلى شقه في إحدى العمارات، حيث تقطن في الدور الأخير، ويقوم بتعين أحد العاملات كحارس لها.

 

وأضافت ميمي جمال: “دورى في العمل يطرح قضية عقوق الأبناء، وتلجأ تلك الشخصية التي تجسدها داخل الأحداث إلى جارتها الشابة، التي تلعب دورها دينا الشربيني، حيث تتحدث معها بشكل دائم عبر البلكونة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية”. 

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وكانت ميمي جمال كشفت فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد، عن تعاقدها على مسلسل "آخر دور" مع الفنانة دينا الشربيني، والذى من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

وأضافت ميمى جمال، أنها سعيدة بهذا العمل، خاصة أنه تحت قيادة مخرج موهوب مثل حسين المنباوي

 

الجدير بالذكر أن الفنانة ميمي جمال انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث حكاية مش مبسوطة، والذى قامت ببطولتها كل من داليا مصطفي وبشرى ومن إخراج شيرين عادل .

ميمي جمال دينا الشربيني المنصات الالكترونية داليا مصطفي الفنانة دينا الشربيني شيرين عادل حكاية مش مبسوطة مسلسل اخر دور

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