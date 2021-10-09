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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 5سنوات.. ميمى جمال لـ صدى البلد: تعاقدت على أخر دور مع دينا الشربينى

ميمى جمال
ميمى جمال

أكدت الفنانة القديرة ميمى جمال انها تنتظر عرض اولى حلقات حكاية " مش مبسوطة " والتى من المقرر عرضها مساء اليوم وتشارك فى بطولتها كل من بشرى وداليا مصطفى ، وذلك بعد غياب 5 سنوات من التمثيل. 

 

وتابعت " ميمى جمال " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، تعاقدت إيضاً على مسلسل " أخر دور " مع الفنانة دينا الشربينى ، والذى من المقرر عرضه على أحدى المنصات الالكترونية .

 

 

وإضافت ميمى جمال ، سعيدة بهذا العمل خاصة انه تحت قيادة مؤهوب مثل حسين المنباوى .

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ميمي جمال : لم أعمل منذ 2016

 

وكانت قد حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC مساء الثلاثاء، برفقة ابنتيها وأحفادها، للحديث عن مشوارها الفني وتفاصيل حياتها الخاصة.

 

وتحدثت ميمي جمال في صاحبة السعادة عن رغبتها في العودة للتمثيل مرة أخرى موضحة أنها كانت مقلة في أعمالها منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى عام 2015، لكن كلما جلست أمام الكاميرا شعرت أن هذا هو مكانها وأن البقاء في المنزل لا يليق بها.

 

وقالت ميمي جمال إنها ستعود للتمثيل قريبا، لكن في أدوار تليق بمرحلتها العمرية، وتاريخها الفني، واسمها التي ترغب في الحفاظ عليه.

 

وتحدثت ميمي جمال عن تجربة العمل مع أحمد حلمي في فيلم "لف ودوران" عام 2016، ووصفته بأنه شخص محترم جدا، وظريف في تعاملاته، ولا يتعامل كأنه نجم على الممثلين معه.

 

بنات وأحفاد ميمي جمال


وظهر مع ميمي جمال ابنتيها التوأم، نورا ونجلا حسن مصطفى، وأحفادها ليلي وأدهم، وتحدثوا جميعا عن مهنهم وهواياتهم الفنية البعيدة عن التمثيل، وتختصر في الرسم والخزف.

 

وقالت ميمي جمال: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا وورودًا جميلة، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية وهيا صغيرة،  محدش فينا كان بيضرب خالص".

 

من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال: "أنا أم ولم أعمل طوال حياتي وتفرغت لتربية أبنائي، وابنتي تعمل في مجال الموضة والأزياء وابني رسام، وإحنا مدخلناش مجال التمثيل ولكن اهتماماتنا فنية ".

 

كما قالت نجلاء حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال :" كنت بشتغل في مجال البنوك قبل الزواج وبعد الزواج تفرغت لتربية ابنتي وبعد تخرج ابنتي  بدأت أحصل على كورسات في مجال الفنون والخزف والفخار وأحب القراءة ".

 

واختبرت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ميمي جمال، بتوجيه مجموعة من الاسئلة لها لاختبار مدى معرفتها بـ  بناتها التوأم .

 

وقالت اسعاد يونس موجهة حديثها لـ ميمي جمال، :" هسألك سؤال ممل بايخ روتيني وهو مين أقرب لقلبك من بناتك"، وردت ميمي جمال:"   استحالة أقول.. مفيش أم تقول  مين من ابنائها اقرب لقلبها".

 

وتابعت ميمي جمال :"  ابنتي نورا بتحب الالوان  لكنها تفضل الأسود، واللون المفضل لابنتي نجلاء هو اللون الأبيض ".

 

وأكملت ميمي جمال:"   ابنتي نورا لديها  عدد كبير من الأصدقاء وأصبحت شقية بعد الكبر، على عكس نجلاء التي أصبحت تحب الجلوس في المنزل ".
 

ميمي جمال أحمد حلمى DMC صدى البلد وفاة زوجها اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة دينا الشربيني صاحبة السعادة حسن مصطفي

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