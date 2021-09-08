تكشف عن عودتها للتمثيل ورأيها في أحمد حلمي.. أبرز تصريحات ميمي جمال مع صاحبة السعادة

حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC مساء الثلاثاء، برفقة ابنتيها وأحفادها، للحديث عن مشوارها الفني وتفاصيل حياتها الخاصة.

وتحدثت ميمي جمال في صاحبة السعادة عن رغبتها في العودة للتمثيل مرة أخرى موضحة أنها كانت مقلة في أعمالها منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى عام 2015، لكن كلما جلست أمام الكاميرا شعرت أن هذا هو مكانها وأن البقاء في المنزل لا يليق بها.

وقالت ميمي جمال إنها ستعود للتمثيل قريبا، لكن في أدوار تليق بمرحلتها العمرية، وتاريخها الفني، واسمها التي ترغب في الحفاظ عليه.

وتحدثت ميمي جمال عن تجربة العمل مع أحمد حلمي في فيلم "لف ودوران" عام 2016، ووصفته بأنه شخص محترم جدا، وظريف في تعاملاته، ولا يتعامل كأنه نجم على الممثلين معه.

بنات وأحفاد ميمي جمال

وظهر مع ميمي جمال ابنتيها التوأم، نورا ونجلا حسن مصطفى، وأحفادها ليلي وأدهم، وتحدثوا جميعا عن مهنهم وهواياتهم الفنية البعيدة عن التمثيل، وتختصر في الرسم والخزف.

وقالت ميمي جمال: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارًا وورودًا جميلة، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية وهيا صغيرة، محدش فينا كان بيضرب خالص".

من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال: "أنا أم ولم أعمل طوال حياتي وتفرغت لتربية أبنائي، وابنتي تعمل في مجال الموضة والأزياء وابني رسام، وإحنا مدخلناش مجال التمثيل ولكن اهتماماتنا فنية ".

كما قالت نجلاء حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال :" كنت بشتغل في مجال البنوك قبل الزواج وبعد الزواج تفرغت لتربية ابنتي وبعد تخرج ابنتي بدأت أحصل على كورسات في مجال الفنون والخزف والفخار وأحب القراءة ".

واختبرت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ميمي جمال، بتوجيه مجموعة من الاسئلة لها لاختبار مدى معرفتها بـ بناتها التوأم .

وقالت اسعاد يونس موجهة حديثها لـ ميمي جمال، :" هسألك سؤال ممل بايخ روتيني وهو مين أقرب لقلبك من بناتك"، وردت ميمي جمال:" استحالة أقول.. مفيش أم تقول مين من ابنائها اقرب لقلبها".

وتابعت ميمي جمال :" ابنتي نورا بتحب الالوان لكنها تفضل الأسود، واللون المفضل لابنتي نجلاء هو اللون الأبيض ".

وأكملت ميمي جمال:" ابنتي نورا لديها عدد كبير من الأصدقاء وأصبحت شقية بعد الكبر، على عكس نجلاء التي أصبحت تحب الجلوس في المنزل ".

وتوترت الفنانة ميمي جمال على الهواء بعد قيام الفنانة إسعاد يونس، باختبار مدى معرفة ميمي جمال ببناتها، قائلة: "انتوا هطلعوني وحشة كدة ليه".

وقالت ميمي جمال: "ابنتي نورا بتحب الخروج وشراء الملابس أما ابنتي نجلاء تحب القراءة بشكل كبير"، مضيفا:" ابنتي نورا تشرب قهوة بشكل كبير وطالبتها كثيرا بعدم شرب القهوة ولكن نجلاء تحب شرب النسكافيه".

استضافت الفنانة إسعاد يونس بنات الفنانة ميمى جمال واحفادها، واختبرت إسعاد يونس أحفاد ميمي جمال ، بتوجيه مجموعة من الأسئلة لهم للتعرف على مدى معرفتهم بجدتهم الفنانة ميمي جمال.