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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوزراء: مصر أكبر منتج للصلب في أفريقيا.. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف بشان ان مصر اكبر منتج للصلب في افريقيا .

وقال الانفوجراف ان مصر تعتبر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة الإفريقية، حيث تحتل المركز الأول من حيث الإنتاج إفريقيًا والـ 21 على مستوى العالم. ووصل إجمالي الإنتاج المصري من الصلب لـ7.8 ملايين طن متري عام 2019. وتمثل مصر 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة إفريقيا.

وكان قد نشر المركز إنفوجراف حول احتفال  العالم في الثالث عشر من أكتوبر كل عام باليوم الدولي للحد من الكوارث، منذ عام 1989 وحتى الآن؛ وذلك بهدف التوعية بكيفية اتخاذ إجراءات تحد من مخاطر التعرض للكوارث. وقد اتخذ العالم خطوات عديدة في هذا الصدد أبرزها: إطلاق إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، بـ 7 أهداف لقياس التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث والخسائر، وقد أصبح الهدف السادس موضوع هذا العام بعنوان "تعزيز التعاون الدولي بين الدول النامية لتنفيذ استراتيجياتهم الوطنية بحلول 2030".

وقد أشار الإنفوجرافيك إلى أن التكلفة السنوية للكوارث على الاقتصاد العالمي تُقدر بحوالي 520 مليون دولار أمريكي، ووصل حجم خسائر الكوارث الطبيعية إلى 40 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، فيما بلغ حجم خسائر الكوارث الناجمة عن البشر 2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021.

وقد بذلت مصر جهودًا عديدة في مجال مواجهة الكوارث والأزمات، منها: رصد صندوق تحيا مصر مليار جنيه في مواجهة تداعيات السيول في 2016، ثم طورت مصر الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في 2017، لتطلق بعدها مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" في ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا برعاية "صندوق تحيا مصر"، ولا تزال الجهود مستمرة في هذا القطاع الحيوي محليًّا وعالميًّا.

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مركز المعلومات اتخاذ القرار مجلس الوزراء انفوجراف منتج للصلب إفريقيا

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