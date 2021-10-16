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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية بعد نشوب حريق هائل بأحد المصانع

حريق هائل بمصنع ملابس
حريق هائل بمصنع ملابس بالإسماعيلية


أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، على مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل الوزارة، على رفع حالة الطوارئ بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع حريق هائل بمصنع الهندية للملابس، تحسبًا لاستقبال مصابين.

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وأكد محافظ الإسماعيلية، على رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات وتوافر جميع الأدوية بقسم الطوارئ والاستقبال في المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

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دفعت قوات الحماية المدينة بمديرية الأمن، بـ ٥  سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق الهائل.

ونشب، اليوم السبت ، حريق هائل في مصنع كبير فى منطقة الاستثمار مجاور لمصنع ملابس  اوراجلو بالإسماعيلية.

كشفت المصادر الطبية عن إصابة عدد من العاملين المتواجدين بمقر الواقعة  بالاختناق.
كما أكدت المصادر علي الدفع  بسيارات إسعاف لنقل المصابين لاقرب مستشفي.
و تدخلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالدفع بخمس سيارات إطفاء الحريق والتدخل السريع من أجل السيطرة علي الحادث.
وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل باحد المصانع بمنطقة الاستثمار، وتم الدفع ب 5 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
 

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الاسماعيلية اخبار الحوادث الإسعاف اخبار المحافظات الاستثمار

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