رسميا .. الإسماعيلي يخاطب الأمن لمواجهة الأهلى بإستاد الإسماعيلية

خاطب مسئولو النادي الإسماعيلي الجهات الأمنية بالإسماعيلية بشكل رسمي، من أجل السماح للفريق بخوض المواجهة الافتتاحية له في دوري الموسم الجديد امام النادي الأهلي على ملعب ستاد النادي الإسماعيلي.

و تنتظر لجنة المسابقات الرد النهائي من الأمن خلال الساعات القادمة لتأمين المواجهة المرتقبة، و المقرر إقامتها بحضور ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

الجدول النهائي لمسابقة الدوري المصري

و من المقرر أن يعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يوم السبت المقبل عن الجدول النهائي لمسابقة الدوري بالمواعيد و الملاعب المقرر استضافتها للمباريات.

و لم يخوض فريق الأهلي اي لقاء داخل مدينة الإسماعيلية طوال العشر سنوات الأخيرة دون أي سبب واضح و منطقي، وبالرغم من غياب الجماهير عن الملاعب خلال تلك الفترة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، استمرار الراحة التي منحها للاعبين لمدة يومين إضافيين، على أن يستكمل الفريق تدريباته اعتبارًا من غدا الجمعة.

ويستعد الدراويش لموقعة الأهلي المرتقبة في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري، في لقاء لم يتم تحديد موعده أو مكان إقامته النهائي بعد.

وعاد الفريق الأول بالإسماعيلي أمس الثلاثاء إلى الإسماعيلية، بعد معسكر دام في الإسكندرية ما يزيد عن أسبوعين وتخلله خمسة مباريات ودية.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء في النواحي الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدوري العام في نسختها الجديدة والمقرر لها في الخامس و العشرون من الشهر الجاري.