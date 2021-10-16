الوادي الجديد في 24 ساعة|انطلاق الملتقى التسويقى الأول للتمور..بدء تطبيق منظومة السكون المائى وتخفيض ساعات الري الزراعي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات خلال الـ 24 ساعة الماضية و نقدم لقراء صدى البلد أهم الأخبار التي شهدتها المحافظة اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، وجاءت كالتالي :

محافظ الوادى الجديد يشهد انطلاق الملتقى التسويقى الأول للتمور بالخارجة.. صور

انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بحي "الأمل" بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، ولمدة 3 أيام فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح له، اليوم السبت، إن الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيراَ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

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وأوضح الزملوط، أن الملتقى يضم معرضا لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضًا من منتجى ومصنعى التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية ،بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.

وأكد الزملوط، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وجرى عروض فلكلورية، مع افتتاح للمشروعات الخدمية والتنموية خاصة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتى عمل فى مجالى العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوى للنخيل، مع تنظيم مسابقة أهم مناطق إنتاج التمور على مستوى الجمهورية.

وأشار الزملوط، إلى أن المهرجان سيجرى من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

ولفت الزملوط، إلى أن الملتقى له عدة أهداف أبرزها تشجيع قطاعى إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، عرض أهم أصناف التمور المصرية، ومتطلبات مصانع التمور من خدمات، توثيق الروابط بين منتجى ومصنعى ومصدرى ومسوقى ومستخدمى التمور، إلقاء الضوء على أهم النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الإستفادة منها.

بدء تطبيق منظومة السكون المائى وتخفيض ساعات الري الزراعي في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدء تنفيذ منظومة السكون المائى وخفض عدد ساعات تشغيل آبار الرى داخل مدينة الخارجة، وذلك للحد من مخاطر برك الصرف الزراعى داخل الكتلة السكنية، مؤكدا أن الهدف من تطبيق نظم الرى الحديث والمطور هو الحفاظ على الخزان الجوفى للأجيال القادمة فى ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر وحيد لمياه الشرب والرى.

من جانبه أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن خطوات التنفيذ فى تطبيق هذه المنظومة بدأت كمرحلة أولى فى مركز الخارجة وتحديدا فى الزراعات المتاخمة للكتل السكنية داخل كردون المدينة، حيث شكلت مياه الصرف الزراعى والمصارف الزراعية مشكلة داخل التجمعات السكنية وبالتالى كانت توجيهات محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط البدء فى الزراعات المارة للمساكن وبعد ذلك فى الحقول الزراعية الأخرى.

أضاف المرسى، أن تطبيق هذه المنظومة يتم حاليا بمركز الخارجة من شركات متخصصة تعمل مع وزارة الزراعة وتتولى حاليًا أعمال الرفع المساحى فى منطقة بئر 1 بمركز الخارجة لإعداد الرسومات الهندسية والفنية لشبكات الرى المطور تمهيدا لتركيبها فى المنطقة.