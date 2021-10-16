التنظيم والادارة يوضح جزاءات عدم حصول الموظفين على لقاح كورونا

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ؛ إنه سيتم تطبيق جزاءات علي الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا وعدم السماح لهم بالعمل بدون التلقيح ضد الوباء العالمي.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز؛ إنه سيتم انهاء خدمة أي موظف يتغيب عن العمل لمدة 15 يوما متصلة بدون إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة لهذا الإنقطاع خلال الـ 15 يوما التاليين لهم أو الإنقطاع 30 يوما متقطعة بدون إذن خلال السنة المالية .



وقال التقرير إن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية قد حدد حالات تعرض العامل للفصل النهائي، من بينها الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار التي تسبق تثبيته في الوظيفة، ورسوبه في الاختبارات، خلال أول ستة أشهر من تعيينه بدون عذر تقبله الجهة.

كما يتم إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار، بجانب الحالات التي حددها القانون لإنهاء خدمة المعينين أو العاملين بالمؤسسة من بينها بلوغ الموظف سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

بالاضافة لتعرضه لعقوبة جنائية أو تأديبية تؤدي إلى فصله من العمل وفقا لأحكام القانون، وثبوت الترويج لأي حزب سياسي أثناء فترة وساعات العمل.

ويتم فصل الموظف في حال فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، والانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

والانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة، و عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، وكذلك الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

وأعلنت وزارة الصحة أنه "مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية،أنه "سيتم توزيع لقاح "سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا بكل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح ضد هذا الفيروس"، داعية المواطنين إلى "التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، لحماية أنفسهم والآخرين".

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفني كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدوري على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولى، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

