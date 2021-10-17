عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المواطن لا يتحمل أي عبء".. الإسكان يوضح جهود الدولة في طرح وحدات سكنية لمواجهة البناء المخالف

البناء المخالف
البناء المخالف

أشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إلى جهود الدولة في دعم محدودي الدخل، والمناطق غير الآمنة، مضيفاً أن هناك صورا كثيرة لهذا الدعم، حيث إن المواطن لا يتحمل أي عبء، إلا مصاريف الصيانة الشهرية للوحدة السكنية التي حصل عليها.

وأضاف عبد الخالق إبراهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن نمط الإسكان الاجتماعي هو عبارة عن وحدة سكنية مدعمة، وبتكون بنمط آخر من العقود، أي يتكلف المواطن أقل من سعر التكلفة الأساسي.

وأكد مساعد وزير الإسكان أن الدولة تعمل على دعم فئة محدودي الدخل حتى لا يلجأون إلى السكن العشوائي والمناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أن برنامج تطوير عواصم المحافظات يستهدف 500 ألف وحدة سكنية.

وتابع عبد الخالق إبراهيم أن هذا البرنامج تنبع فكرنه من وجود أراضي في عواصم المحافظات غير مستغلة أصول دولة، لذلك تعمل الدولة على استغلال هذه الأراضي لبناء سكن، وخدمات، وبالتالي تستطيع هذه المدن والعواصم  لاستيعاب أكبر قدر من السكان.

الأسكان محدودي الدخل لمناطق غير الآمنة مصاريف الصيانة الشهرية البناء المخالف

موضوعات متعلقة

توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا

لماذا تريد مصر مجدي راسخ من الإنتربول الدولي؟

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.. قصة نجاح مصرية بشهادة عالمية.. كيف تم إدراج البرنامج بمنصة الأمم المتحدة.. ولماذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة

كيفية السعي بين الصفا والمروة .. شروطه وضوابطه

دعاء يوم عرفة لنفسي .. بـ100 دعاء اجمع كل خيرات الدنيا

دعاء يوم عرفة للصائمين .. 9 كلمات تفتح لك أبواب الجنة

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء تفتح أبواب الخير

حجاج بيت الله يواصلون الوقوف بـ عرفات بعد صلاتي الظهر..والعصر قصرًا|شاهد

ترشيحاتنا

في الذكرى الأولى لرحيله.. شهيرة تكشف أسرارا لأول مرة عن محمود ياسين

شاهد على الحرب العالمية الثانية.. تعرف على مقتنيات كهف روميل فى مطروح

تفاصيل حالة بيل كلينتون الصحية بعد إصابته بـ تعفن الدم

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

الصين تطلق صاروخاً نووياً وأمريكا ترد..تفاصيل

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.. الإثنين المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول كلب موسوعة جينيس لـ حمل أكبر عدد من كرات التنس داخل فمه|صور

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ