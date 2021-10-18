الأعلاف السبب.. أصحاب المزارع يكشفون سر ارتفاع أسعار الدواجن والبيض| شاهد

مع ارتفاع أسعار البيض والدواجن في الآونة الأخيرة سادت حالة من الاستياء بين المواطنين لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير حيث زاد الكيلو في الدواجن نحو 6 جنيهات وكذلك ارتفاع أسعار البيض.

ومن داخل إحدى مزارع قرية سمادون بمركز اشمون بمحافظة المنوفية كشف شندى عامر أحد أصحاب المزارع سر ارتفاع سعر الدواجن حيث أكد لصدى البلد ارتفاع أسعار الأعلاف حيث وصل سعر الطن الي ٨٥٠٠ جنيه حيث أنها تمثل 85٪ من صناعة الدواجن حيث أنها يتم استيرادها من الخارج بعض مكوناتها وهو ما أدى إلي زيادة سعرها بشكل كبير.

وأضاف أيضا أن ارتفاع أسعار الأدوية أدت إلي زيادة تكلفة إنتاج الدواجن حيث وصل سعر الكتكوت الي متوسط ١٤ جنيها في البورصة.

وتابع أن التكلفة كبيرة علي المربي وكان لابد من زيادة الأسعار حيث أن الاعلاف ومكوناتها الذرة الصويا يتم استيرادها من الخارج ومرتبط بسعر الدولار.

وأشار إلي أن المزارع تحتاج إلي عمالة وكذلك الغاز والايجار ومع كل ذلك يوجد نافق ٥٪ مع كل دورة انتاج، موضحا أن سعر الطائر يكلف نحو ٥٥ جنيه ولذلك تم رفع الأسعار.

وتابع خطاب شندي، أن صناعة الدواجن تواجه مشاكل منذ عام ٢٠٠٩ بدأت مع انفلونزا الطيور التي تؤثر بشكل كبير علي انتاج الدواجن وأيضا الفيروسات المتحورة مع وجود عجز في وجود أدوية لمواجهتها.

وأشار إلي أن فصل الشتاء تزداد فيه الفيروسات وارتفاع الأسعار سيكون في زيادة، موضحا أن سعر الدجاجة الان في المزرعة 28 جنيها تصل إلي المستهلك 33 جنيها بسبب عدة عوامل منها النقل ووجود نسبة للبائع.



وتابع أنه لا يوجد ركود في الصناعة بالعكس أن المعروض قليل والطلب كثير خاصة مع ارتفاع سعر اللحوم.

وكشف عن زيادة أسعار البيض بسبب قلة الإنتاج بسبب الفيروسات مع بدء بروده الجو واقتراب فصل الشتاء حيث يقل انتاج البيض وبالتالي يزيد سعره بشكل كبير.

ولفت إلى أن الأسعار لن تعود إلي ما كانت عليه بل ستكون في زيادة، موضحا أن ابرز المشاكل الفيروسات من الممكن أن نقضي علي صناعة الدواجن بالكامل.