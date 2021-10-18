تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

أخذ الحماس الشديد عدد من الجماهير في المدرجات وباتوا يشجعون فرقهم بكل قوة من هتافات إلى التصفيق حتى أنهار بهم منصة التشجيع، فقد وقع الحادث المخيف عندما انهار جزء من منصة خلال مباراة كرة قدم هولندية "بين فيتيسه" و"إن إي سي نيميغن" بعد ظهر أمس الأحد.

استضافت إن إي سي فيتيس في ملعب جوفرتستاديون في مباراة الدوري الهولندي التي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الضيف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وشرع اللاعبون في الاحتفال أمام جماهيرهم بعد صافرة التفرغ ، لكن بدا أن المدرج متذبذب قبل أن ينهار المدرج تمامًا ، مما أدى إلى سقوط المشجعين من فوق المدرجات حتى أرض الملعب بالقرب من اللاعبين.

كانت المباراة تسيير كحال أي مباراة، وفي الدقيقة 16 من عمر المباراة أدخل الفريق الضيف هدف في شباك الفريق المنافس، ليضعه في المركز السادس بينما يتراجع إن إي سي إلى المركز الحادي عشر.

كان "فيتيسه " سعيدًا بالفوز على منافسه اللدود قبل انهيار المدرجات بشكل مروع وصادم، من غير المعروف حاليًا ما إذا كان أي من المشجعين قد أصيبوا في الحادث.

