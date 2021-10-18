عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية تحدد الفئات المستحق حصولها على الجرعة الثالثة

الصحة السعودية
الصحة السعودية

دعت الصحة السعودية، المواطنين، إلى الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث حددت الفئات المستحقة للحصول على الجرعة، وهم:

-زارعو الأعضاء

-المصابون بفشل كلوي مزمن

-أصحاب الأمراض المزمنة

-من تجاوز عمره 60 عاما

-المهن ذات المخاطر ومن بينهم الممارسون الصحيون

txt

طلب مهم من الصحة السعودية إلى المواطنين

txt

الكشف عن الإصابات الجديدة.. تحذير من الصحة السعودية تزامنا مع تخفيف إجراءات كورونا

فيما طالبت الصحة السعودية، من المواطنين تهوية المنازل جيدا، وذلك حفاظا على منع انتشار الأوبئة والفيروسات في الجو المحيط.

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليونا؛ مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

ووفقا لشبكة "العربية"، حذرت الصحة السعودية من أن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه تم البدء في إعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأكدت أن الدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد، إنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 547931 حالة.
 

كوفيد-19 فيروس كورونا لقاح موديرنا فيروس كورونا المستجد لقاحات فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

طلب مهم من الصحة السعودية إلى المواطنين

مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة بالولايات المتحدة

العالم يقترب من منح 7 مليار جرعة لقاح ضد كورونا

نشرة أخبار العالم| السعودية تعلن تشغيل المطارات بكامل طاقتها.. فوضى في العراق بسبب نتائج الانتخابات

ألمانيا.. حزب الخضر يوافق على بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة

كارثة تهدد الشرق الأوسط بسبب أزمة المناخ.. ما هي ؟

المنقوش تعلن تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا

مقتل 3 أشخاص برصاص الشرطة في ولاية أركنساس الأمريكية

ترشيحاتنا

طالبان تعلن القبض على والي تنظيم داعش في ولاية ننجرهار

مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسى.. وموقف إصابة عبد الله السعيد.. فيديو

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

محمد جودة: نتيجة الأهلي أمام الحرس الوطني «إيجابية».. والهجوم على الفريق غرضه «الهدم».. فيديو

بعد تعليقها اللبس أذواق.. فساتين ثراء جبيل تثير الجدل فى مهرجان الجونة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ