الصحة السعودية تحدد الفئات المستحق حصولها على الجرعة الثالثة

دعت الصحة السعودية، المواطنين، إلى الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث حددت الفئات المستحقة للحصول على الجرعة، وهم:

-زارعو الأعضاء

-المصابون بفشل كلوي مزمن

-أصحاب الأمراض المزمنة

-من تجاوز عمره 60 عاما

-المهن ذات المخاطر ومن بينهم الممارسون الصحيون

فيما طالبت الصحة السعودية، من المواطنين تهوية المنازل جيدا، وذلك حفاظا على منع انتشار الأوبئة والفيروسات في الجو المحيط.

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليونا؛ مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

ووفقا لشبكة "العربية"، حذرت الصحة السعودية من أن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه تم البدء في إعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأكدت أن الدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد، إنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 547931 حالة.

