بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين بعد سقوط أمطار على الإسكندرية أمس.

وتتوالي درجات الحرارة انخفاضها خلال الفترة القادمة بدءا من اليوم لتسود أجواء معتدلة على شمال البلاد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، تنشط الرياح علي شمال وجنوب الصعيد وعلي مسطح البحر الأحمر لترتفع الأمواج وتصل الي ٣ أمتار كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الغربية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ، ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق ، تظهر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما عن فرص سقوط الأمطار، فإن الطقس يشهد فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20.

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 25.

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 21.

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25.