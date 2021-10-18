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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتصادية ولذيذة .. طريقة عمل المسقعة بالجبنة

أكلة اقتصادية ولذيذة
أكلة اقتصادية ولذيذة .. طريقة عمل المسقعة بالجبنة

تعد المسقعة بالجبنة ، من أكثر الأكلات الجديدة التى تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية والتكلفة الاقتصادية مما يجعلها من الاطباق المفضلة لعدد كبير من الاشخاص.

 

ونقدم لكم طريقة عمل المسقعة بالجبنة ، بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير المسقعة بالجبنة:
باذنجان

لحم مفروم 

بطاطس 

فلفل ألوان 

بصل 

ثوم 

جبنة شيدر مطبوخة 

كريمة لباني 

صلصة طماطم 

طماطم 

مكسرات 

بهارات 

مرقة 

ملح 

فلفل أسود


طريقة عمل المسقعة بالجبنة:


* في البداية عصجي اللحم المفرومثم ضعي البصل والثوم المفروم في طاسة بها زيت على النار مع مكعبين مرقة ثم ضيفي اللحم المفروم ثم الزعتر المفروم ثم صلصة الطماطم وقلبيهم 

* فرمي الطماطم في الخلاط الكهربائي واضيفيها إلى اللحم في الطاسة واضيفي البهارات والملح والفلفل الاسود وقليل من الماء وقلبيهم جيدا

* قشري الباذنجان وقطعيه شرائح وتبليه بالملح والفلفل الاسود ورشة دقيق واقليه نصف قليه، وكذلك البطاطس قطعيها شرائح واقليها نصف تسوية

* ثم رصيه في طاجن الفرن وعليه اللحم المفروم ثم شرائح الفلفل الألوان وأخيرا رشة من الجبنة المبشورة ثم ادخلي الطاجن الفرن حتى يحمر وجهه ثم قدمي المسقعة بالجبنة.

المسقعة بالجبنة طريقة عمل المسقعة بالجبنة طريقة عمل المسقعة الأكلات الجديدة الشيف شربينى

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