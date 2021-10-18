اقتصادية ولذيذة .. طريقة عمل المسقعة بالجبنة

تعد المسقعة بالجبنة ، من أكثر الأكلات الجديدة التى تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية والتكلفة الاقتصادية مما يجعلها من الاطباق المفضلة لعدد كبير من الاشخاص.
ونقدم لكم طريقة عمل المسقعة بالجبنة ، بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير المسقعة بالجبنة:
باذنجان
لحم مفروم
بطاطس
فلفل ألوان
بصل
ثوم
جبنة شيدر مطبوخة
كريمة لباني
صلصة طماطم
طماطم
مكسرات
بهارات
مرقة
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل المسقعة بالجبنة:
* في البداية عصجي اللحم المفرومثم ضعي البصل والثوم المفروم في طاسة بها زيت على النار مع مكعبين مرقة ثم ضيفي اللحم المفروم ثم الزعتر المفروم ثم صلصة الطماطم وقلبيهم
* فرمي الطماطم في الخلاط الكهربائي واضيفيها إلى اللحم في الطاسة واضيفي البهارات والملح والفلفل الاسود وقليل من الماء وقلبيهم جيدا
* قشري الباذنجان وقطعيه شرائح وتبليه بالملح والفلفل الاسود ورشة دقيق واقليه نصف قليه، وكذلك البطاطس قطعيها شرائح واقليها نصف تسوية
* ثم رصيه في طاجن الفرن وعليه اللحم المفروم ثم شرائح الفلفل الألوان وأخيرا رشة من الجبنة المبشورة ثم ادخلي الطاجن الفرن حتى يحمر وجهه ثم قدمي المسقعة بالجبنة.