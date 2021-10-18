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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة عنيفة من الوباء.. أمريكا توجه تحذيرا هاما من موجات كورونا الجديدة

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن المواطنين غير المطعمين قد يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في مواجهة جائحة كورونا، ما قد يخلق موجة خامسة وعنيفة من الوباء.

ووفقا لصحيفة “ذي هيل” الأمريكية، قال فاوتشي: "المشكلة أنه لا يزال لدينا ما يقرب من 66 مليون شخص مؤهل للتطعيم ولم يتم تطعيمهم"، مشيرا إلى أنه إذا لم نبل بلاء حسنا في هذا الصدد، فهناك دائما خطر وجود فيروس منتشر بشكل كبير، وإذا لم تتناقص حالات الإصابة، فهناك خطر عودة ظهور موجات جديدة".

وأضاف : كان يمكن الوقاية من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم قل احتمال حصول زيادة جديدة في حالات الإصابة في فصل الشتاء".

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ووفقا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 77 بالمائة من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق قد تم تطعيمهم جزئيا على الأقل، بينما تم تطعيم 67 بالمائة بشكل كامل.

 

تحذيرات الصحة العالمية

وفي وقت سابق، حذرت خبيرة الصحة العالمية، الدكتورة كاسايفا، وقالت إن مرض السل يأتي في المرتبة التالية لفيروس كورونا فى قائمة الأمراض المعدية القاتلة، وهو ينتشر في كل مكان وتنتقل العدوى عن طريق الهواء ولا تعرف الحدود والدول.

وكشفت الخبيرة أن مرض السل يودي بحياة أكثر من 4100 شخص يوميًا، ويصاب كل عام حوالي 10 ملايين شخص بمرض السل وبسبب الوضع الحالي وتعطيل الخدمات الأساسية؛ توجد بعض المخاوف من حدوث انخفاض كبير في إمكانية تشخيص الإصابة بمرض السل.

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