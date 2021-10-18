الخميس.. انطلاق قافلة طبية موسعة بقرية طبل في دمياط مجانا

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنطلاق قافلة طبية موسعة بقرية طبل بمركز دمياط، وذلك ضمن القوافل التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مع كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر لعلاج المرضى غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "المحافظ" أن القافلة ستتضمن تخصصات "العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأورام، الأسنان و الأطراف الصناعية"

وأوضحت انه سيتم توفير العلاج على نفقة الدولة والادوية بالمجان. هذا و ستنعقد القافلة يوم الخميس القادم الموافق ٢١ أكتوبر فى تمام التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمدرسة الهدى بقرية طبل وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.