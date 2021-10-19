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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتاتو على ظهرها... هنا شيحا تتألق في أحدث ظهور بمهرجان الجونة

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحا جمهورها بأحدث إطلالتها على السجادة الحمراء من خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي،ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هنا شيحا بأطلالة جذابة  بفستان مجسم باللون السيمون وهو ما اظهر التاتو المرسوم علي ظهرها ،وما أبرز إطلالتها بساطتها الملفتة في الاكسسوارات والماكياج.

 

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يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

 

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.

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