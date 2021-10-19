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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي تتألق بإطلالة جديدة من مهرجان الجونة وتعلق: أحلى الأيام بالنسبالي

صدى البلد

نشرت الفنانة مني زكي  صورة جديدة  من مهرجان الجونة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الفنانة  منى زكى  بإطلالة أنيقة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستانا طويلا  باللون الاحمر ، مما نالت علي اعجاب متابعيها .

 

و علقت علي الصورة قائلة : ‎فخورة و مبسوطة و حقيقي من أحلي الأيام بالنسبالي في المهرجان ..النهاردة احتفالنا ب ٣ بطلات قمرات سماء و نورا و آلاء في عرض فيلم "بداية الخيط" ، فيلم حقيقي ملهم و مشجع ليهم و لكل البنات والستات. نفسي تتفرجوا علية كلكوا و اتمني يعجبكم.

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وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

منى زكى اطلالات منى زكى مهرجان الجونة

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