سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 19- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 19 - 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.27 جنيه للبيع و18.09جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.67 جنيه للبيع و 21.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.17جنيه للبيع و 49.15جنيه للشراء.