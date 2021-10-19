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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 19- 10-2021

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 19 - 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

سعر الدولار اليوم

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.27 جنيه للبيع و18.09جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.67 جنيه للبيع و 21.37  جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

 سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

 سعر الدينار الكويتى  52.17جنيه للبيع و  49.15جنيه للشراء.

سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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