أزمة طاحنة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا.. كيف استفزت هذه الدولة قارة بأكملها؟

أكد الاتحاد الأوروبي إنه لن نسمح لبولندا بالمقامرة بمبادئ الاتحاد الذي تأسس منذ عقود، مشيرًا بذلك إلى رفض الاتحاد أي محاولات لتشتيت جهوده، وفق ما ذكرت شبكة يورو نيوز.

يتحدث رئيس وزراء بولندا في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء حيث يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي أزمة قانون الاتحاد الأوروبي في البلاد.

رئيس وزراء بولندا

يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة بولندية بأن قوانين البلاد لها الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي ، مما دفع علاقة البلاد ببروكسل إلى أزمة.

ووصف ذلك أحد المعلقين بقوله :أنها "ضربة نووية على النظام القانوني للاتحاد الأوروبي". و

بينما قال معلق آخر إن ما ذكرته محكمة هولندية زاد المخاوف من عملية "بوليكسيت"، أو خروج بولندا من الاتحاد.

الحكم القانوني هو الأحدث في سلسلة من الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول قضايا مثل سيادة القانون ، واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.



