إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية في البحيرة

في نفس السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 40 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 3100 م٢ عبارة عن الآتي: -

- تنفيذ 5 قرارات إزالة لحالات تعد و بناء مخالف على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 1257 متر بنطاق مجلس قرية أرمانيا بايتاي البارود

- تنفيذ 9 قرارات إزالة بمساحة 640 م٢ على حرم الري ببدر

- تنفيذ 4 حالات إزالة بمساحة 431 م على حرم مصرف طرد البوصيلي بإدكو.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 300 م بنطاق قرية ابو الشقاف بحوش عيسى.

- تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 257 م بكوم حماده

- إزالة حالتي تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م بقرية بني سلامة بوادي النطرون عبارة عن أسوار و مبنى بالطوب الأبيض بدون سقف .

- إزالة 12 حالة تعد على مساحة 65 م2 على ولاية هندسة رى المحمودية عبارة عن عشش وزراعات.