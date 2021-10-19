لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 53 موظفا للتحقيق بمركز الدلنجات

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة و مواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة ٥٣ موظف للتحقيق بمركز الدلنجات

وفي نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة ٥٣ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والوحدات الصحية بقرى اورين و محلة فرنوى و الربدان ولقانة، أسفرت عن إحالة ١٣ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.