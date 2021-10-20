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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوظبي تطلق مبادرة الجمارك الخفية لتعزيز حركة التجارة خلال جيتكس 2021

ارشيفية
ارشيفية

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع منصة الخدمات الحكومية "تم" مبادرة "الجمارك الخفية" من خلال "لوحة التحكم الجمركية" الذكية لطلب وتتبع المعاملات الجمركية وذلك خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2021".

وجاء إطلاق مبادرة "الجمارك الخفية" تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهود حكومة إمارة أبوظبي لحوكمة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والانتقال الكامل نحو المستقبل الرقمي في خطوة لتعزيز فعالية الإجراءات وتقليل مدتها الزمنية وتعزيز حركة التجارة وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

وتسهم المبادرة في إنجاز الخدمات والمعاملات الجمركية رقميا من خلال منصة موحدة تفاعلية تعزز تجربة المتعاملين والتجار والمستثمرين والموردين على مستوى إمارة أبوظبي بما يواكب تطور مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية ويسهم في استدامة المنظومة الجمركية من خلال هيئة جمركية رائدة عالميا.

وتأتي منصة "لوحة التحكم الجمركية" الجديدة والمبتكرة ضمن مبادرة "الجمارك الخفية " للإدارة العامة لجمارك أبوظبي وأحدث مشاريعها الرقمية التي تتماشى مع استراتيجيتها الطموحة نحو التحول الرقمي الشامل وتقديم حلول ذكية متكاملة تعزز تجربة المتعاملين والمستثمرين والتجار ما يمثل إنجازا جمركيا جديدا يواكب مشاريع الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

وتمثل "لوحة التحكم الجمركية" منصة رقمية تفاعلية تتيح للمتعاملين من الوكلاء والشركات المعنيين بالتخليص الجمركي تتبع مراحل المعاملات والطلبات الجمركية رقميا من مواقعهم دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين إضافة إلى تقليل المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات والمعاملات ذاتية القرار والذي من شأنه أن يعزز حركة التجارة ويحقق استدامة النمو الاقتصادي.

وتمكن منصة "لوحة التحكم الجمركية" المتعاملين من التقديم على جميع الخدمات الجمركية المتوفرة على منصة "تم" دون الحاجة للذهاب إلى أية صفحات أو روابط أخرى إضافة إلى الاطلاع على بعض الرسوم البيانية التفاعلية لبعض الإحصائيات التشغيلية المرتبطة بالعمل الدوري واليومي للشركات المعنية بالتخليص الجمركي.

وتدعم المنصة الجديدة احتياجات كافة الشركاء والمتعاملين في سلاسل الإمداد لا سيما التجارة الإلكترونية من خلال إنجاز المعاملات الجمركية عبر منصة رقمية موحدة تعزز مكانة جمارك أبوظبي الرائدة عالميا وبما يحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتقدم لوحة التحكم الجمركية عبر منصة " تم " مجموعة من الخصائص المرنة التي تسهم في تمكين المتعاملين على اختلاف فئاتهم من التتبع المستمر لحالة المعاملات والطلبات الجمركية والمتمثل في الآتي: " إدارة المستخدمين والملفات الشخصية" وتشمل إدارة الملفات الشخصية للمستخدم من خلال /إضافة / إزالة المستخدمين/ بالإضافة إلى معلومات الشركة والمستخدم وصلاحياتهم حسب المسؤوليات التشغيلية.

كما توفر اللوحة "متابعة ومراقبة المعاملات" وتشمل فحص ومراقبة المسودات وفتح المعاملات المقدمة وإتمامها والوصول إلى الإحصائيات والتقارير المتعلقة بها إضافة إلى "متابعة حالة المخالفات ومستندات المعاملات" وتشمل تلقي التحديثات الخاصة بالمخالفات /المخالفات والغرامات/ وتنزيل وثائق المخرجات النهائية.

وتتيح لوحة التحكم الجمركية خدمة "الوصول إلى البيانات عند الطلب" وتشمل الوصول إلى البيانات والنماذج عند الطلب والمتمثلة في /الأخبار والتحديثات والتنبيهات والمواد الإرشادية والقوالب والاستطلاعات/ خلال مدة العملية الجمركية.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية تعمل على تطوير وتحديث تقنياتها لاسيما أدوات التقديم على خدماتها الرقمية لإنجاز المعاملات بسرعة أكبر وبطرق غير معقدة تيسر رحلة المتعاملين.

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