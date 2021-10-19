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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي بـ كورونا

الوزير أليخاندرو
الوزير أليخاندرو مايوركاس

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة الوزير أليخاندرو مايوركاس بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت وزارة الأمن الداخلي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: "ثبت إصابة الوزير مايوركاس هذا الصباح بـ فيروس كورونا بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".

وأضافت التغريدة: 'إنه يعاني من احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقًا للبروتوكولات والنصائح الطبية. وتتبع جهات الاتصال جارية".

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وكان من المقرر أن يسافر الوزير إلى كولومبيا مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لكنه يعمل الآن من المنزل.

وأدى متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا إلى حدوث إصابات هائلة في بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، على الرغم من أن حالاتهم تميل إلى أن تكون أكثر اعتدالًا، وعادةً دون الحاجة إلى دخول المستشفى

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