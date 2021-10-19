المستشفيات تعاني لليوم الثالث علي التوالي.. فيروس كورونا يعصف بـ فرنسا

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ شهرين.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ارتفع عدد حالات العلاج بالمستشفى خلال 24 ساعة إلى 6483.

ولكن مع ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا فوق 1.0 مرة أخرى، ولا يزال الفيروس مستشريًا في بعض أجزاء أوروبا بما في ذلك بريطانيا، يخشى البعض موجة خامسة من الوباء في فرنسا.

ويشير معدل ارتفاع حالات فيروس كورونا فوق 1.0 إلى أن عدد الحالات آخذ في الارتفاع.

كما أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5934 حالة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة.