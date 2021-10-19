بيان هام من أمريكا بشأن فاعلية لقاح فايزر

أفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا، فعالًا بنسبة 93 ٪ في منع الأعراض الشديدة للفيروس التي تؤدي إلي دخول المستشفى، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أجريت الدراسة بين شهري يونيو وسبتمبر، عندما كان متحور دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا هو السائد.

ومع ذلك، أظهرت البيانات من 19 مستشفى للأطفال أنه من بين 179 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، لم يتم تلقيح 97 ٪ منهم، مما يوفر طمأنة على فعالية اللقاح.

ويعتمد تقرير مركز السيطرة على الأمراض على التجارب التي أجرتها الشركات في هذه الفئة العمرية والتي أظهرت استجابة مناعية عالية ضد فيروس كورونا، ولكنها لم تكن مصممة لإثبات فعاليتها ضد الاستشفاء.

كما تسعى الشركات للحصول على ترخيص لاستخدامه في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

ومن المتوقع أن تقوم لجنة من المستشارين من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإبداء الرأي في البيانات الخاصة بالأطفال الصغار في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال معدو الدراسة إن بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تعزز أهمية التطعيم لحماية الشباب في الولايات المتحدة من أعراض فيروس كورونا الشديدة.