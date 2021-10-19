عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان هام من أمريكا بشأن فاعلية لقاح فايزر

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، اليوم الثلاثاء، أن لقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا، فعالًا بنسبة 93 ٪ في منع الأعراض الشديدة للفيروس التي تؤدي إلي دخول المستشفى، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، أجريت الدراسة بين شهري يونيو وسبتمبر، عندما كان متحور دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا هو السائد.

ومع ذلك، أظهرت البيانات من 19 مستشفى للأطفال أنه من بين 179 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، لم يتم تلقيح 97 ٪ منهم، مما يوفر طمأنة على فعالية اللقاح.

ويعتمد تقرير مركز السيطرة على الأمراض على التجارب التي أجرتها الشركات في هذه الفئة العمرية والتي أظهرت استجابة مناعية عالية ضد فيروس كورونا، ولكنها لم تكن مصممة لإثبات فعاليتها ضد الاستشفاء.

جفاف وكوارث طبيعية.. ذوبان آخر الأنهار الجليدية في إفريقيا

بعد اقترابها من المياه الإقليمية.. الجيش الباكستاني يتحرك ضد غواصة هندية |فيديو

كما تسعى الشركات للحصول على ترخيص لاستخدامه في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

ومن المتوقع أن تقوم لجنة من المستشارين من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإبداء الرأي في البيانات الخاصة بالأطفال الصغار في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال معدو الدراسة إن بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تعزز أهمية التطعيم لحماية الشباب في الولايات المتحدة من أعراض فيروس كورونا الشديدة.

أمريكا الولايات المتحدة لقاح فايزر فايزر فيروس كورونا كورونا هيئة الغذاء والدواء ضد فيروس كورونا المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية

موضوعات متعلقة

جفاف وكوارث طبيعية.. ذوبان آخر الأنهار الجليدية في إفريقيا

هايتي.. الكشف عن هوية خاطفي المبشرين الأمريكيين ومطالب إطلاق سراحهم

بعد اقترابها من المياه الإقليمية.. الجيش الباكستاني يتحرك ضد غواصة هندية |فيديو

بمشاركة دولة عربية والاتحاد الأوروبي.. مناورات بحرية ضخمة لمكافحة القرصنة بخليج عدن

الصين تهاجم أمريكا بسبب حادث الغواصة النووية في البحر الجنوبي

إثيوبيا تشتعل.. هجوم قوي بالمدفعية على عدة جبهات.. وحكومة أبي أحمد تستغيث

لبنان.. سقوط قتلي وجرحي في اشتباكات مسلحة وحرق للمنازل |فيديو

ستؤثر علي تركيا وأوروبا.. صندوق النقد الدولي يحذر من كارثة في أفغانستان

ترشيحاتنا

تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا

حقوق النبي على أمته .. تعظيمه وتصديق نبوته والتخلق بأخلاقه

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للأرملة الذهاب الى الأفراح في فترة العدة ؟.. الإفتاء تجيب

مانشستر سيتي يتقدم على كلوب بروج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

عودة مبهرة.. مهرجان GoodWood للسرعة يعلن مواعيده الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

راتبه 3 مليون دولار.. فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ