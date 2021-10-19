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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اقترابها من المياه الإقليمية.. الجيش الباكستاني يتحرك ضد غواصة هندية |فيديو

غواصة
غواصة

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء"، عن منع قواته البحرية غواصة هندية من دخول المياه الإقليمية للبلاد في بحر العرب نهاية الأسبوع.

 

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال الجيش الباكستاني إن طائرة للدورية الملاحية بعيدة المدى تابعة للبحرية عثرت على الغواصة الهندية السبت الماضي، ومنعتها من دخول المياه الإقليمية لباكستان.

 

ولم يفصح الجيش الباكستاني عن مزيد من التفاصيل ولم يرد تعليق من الهند.

 

ومنذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في 1947، خاضت باكستان والهند حربين من حروبهما الثلاث حول السيطرة على كشمير، الإقليم المنقسم بينهما.

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والجيشان في حالة تأهب منذ 2019 عندما أسقطت باكستان طائرة حربية هندية في كشمير وأسرت طيارها الذي قام بغارة جوية استهدفت مسلحين داخل باكستان. لاحقا أعيد الطيار إلى الهند لتجنب تصعيد التوترات.

باكستان الهند الجيش الباكستاني المياه الإقليمية بحر العرب غواصة هندية

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