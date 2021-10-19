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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة دولة عربية والاتحاد الأوروبي.. مناورات بحرية ضخمة لمكافحة القرصنة بخليج عدن

صورة أرشيفية.. مناورات
صورة أرشيفية.. مناورات بحرية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم "الثلاثاء"، إن قواتها وقوات الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان أجرت أول مناورة بحرية مشتركة لها لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، قالت الوزارة إن مدمرة بحرية انضمت أمس الاثنين إلى المناورة المشتركة مع الفرقاطة فيكتوريا التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في الصومال لعملية "أتالانتا"، ومركز الأمن البحري العُماني.

 

وجرت هذه المناورة على طول ممر العبور الموصى به دوليا، وهو طريق ملاحي يمر عبر خليج عدن وبحر العرب وتحرسه القوات البحرية الدولية.

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وجاءت هذه المناورة في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي جهود مكافحة القرصنة في إطار عملية "أتالانتا"، وهي عملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة في الصومال.

 

وبناء على سيناريو عملية مكافحة القرصنة، تضمنت هذه المناورة البحرية المشتركة هبوط طائرات هليكوبتر على ظهر سفن حربية، وإطلاق نيران مدافع رشاشة ثقيلة حية، وعملية بحث وإنقاذ، وعملية تكتيكية بحرية حديثة.

الاتحاد الأوروبي سلطنة عمان القوات البحرية كورية الجنوبية الصومال مناورات بحرية ضخمة الأمن البحري

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