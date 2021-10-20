ضبط 75 برميل مخلل تزن 8 أطنان غير صالحة للاستخدام الآدمى في المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس المركز بشن حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق لضبط المخالفين بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين ومكتب تفتيش الاغذية بابوقرقاص لضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري وظاهرة احتكار السلع الغذائية .



وذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



قال رئيس المركز أن الحملات أسفرت عن ضبط 75 برميل مخلل بوزن 8 أطنان مخلل غير صالح للاستخدام و 384 كيس كيكة انواع مختلفة ومغلفة و 264 زجاجة خل و 280 لفة ملح طعام و 328 علبة زبادى انواع مختلفة و 120 كيس اندومى و 84 زجاجة عصير منتهييبن الصلاحية وتم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل الادارة التموينيه انتظارا لقرار النيابة العامة .

وأشار رئيس المركز ان تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين مشددا على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وشن الحملات بصفة مستمرة على الأسواق لإحكام الرقابة التموينية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حياة وصحة المواطنين .