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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرسة المكفوفين تحتفل باليوم العالمى للعصا البيضاء بسيناء

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي العصا البيصاء

احتفلت مدرسة النور للمكفوفين بالعريش محافظة شمال سيناء ،اليوم الأربعاء   باليوم العالمى للعصا البيضاء،  بحضور حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمحافظة  ،حيث قام طلاب المدرسة بتقديم الفقرات الغنائية والشعر والإنشاد الديني ، والقي  خالد شرهان معلم رياضيات كلمة عن اليوم العالمي للعصا البيضاء.
و أهميتها ..فهي تعطي  اشارة إلى أن حاملها كفيف ، الأمر الذى يلفت انتباه المحيطين به إليه حيث يمكن لأى شخص مبصر مساعدته.
كما أن استخدامها تجعله يشعر بالأمان، خاصة وأن المشي من الأمور الصعبة التى تواجه الشخص الكفيف ،  لعدم معرفته بما تخبئه له الخطوة القادمة من أخطار، والعصا هنا لها دور كبير فى تأمين الخطوة القادمة له.
 ليشعر بالاستقلالية، حيث يمكن للشخص الكفيف  الذهاب لأى مكان ذون انتظار الشخص المرافق، مما يشعره بقدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس.وتشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة في سيناء.
وألقي  وكيل المديرية ، كلمة بهذه المناسبة أشار فيها بالدور الذى تقوم به إدارة التربية الخاصة والعاملين بها فى خدمة أبنائنا الطلاب، مؤكدا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الآمنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رفع الروح المعنوية

وقد تفقد وكيل الوزارة الفصول المدرسية وتابع خلالها  العمليه التعليمية بالمدرسة واستمع خلالها الي عدد من طلاب المدرسة  ، من اجل رفع الروح المعنوية لد يهم   ، ودافع لهم لمزيد من العطاء في مختلف الأنشطة.
الي جانب تشجيع الأسر التي لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمه الي الفريق لإدخال الشعور لديه بأنه لا يقل عن الأصحاء، والدعوة لانضمام هذه الفئة ضمن فرق الأنشطة المتعددة  لتوظيف إمكانياتها في النشاط الذي يناسب قدراتها ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع.
 

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