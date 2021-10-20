غرفة الصناعات الغذائية تشارك في المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى الذي نظمته اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديمية.

و ترأس الدكتور محمود البسيونى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، الجلسة الاولى من المنتدى والمتعلقة بالصناعات الغذائية حيث تناولت عدة مبادرات منها المنتجات الغذائية المبتكرة، وموسوعة الأغذية الشعبية التى تشتهر بها مصر ومبادرة تطوير الأرز وإنتاج سلالات جديدة، ومنتجات ألبان الإبل واللحوم.

و استعرضت الجلسة مبادرة العيادة الزراعية الذكية وهي من المبادرات الحديثة و تقوم بحصر جميع الأمراض من خلال الوثائق الخاصة بها على أجهزة الكمبيوتر وتجميعها للتعرف على الأمراض ويتم من خلالها إرشاد وتوعية المزارعين والمنتجين من خلال التطبيق الخاص بها ويتم عرض سبل معالجة تلك الأمراض.

وأكد المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية الدكتور محمود البسيوني، ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات للاستفادة من تلك المبادرات وضرورة التواصل مع المجتمع الصناعي الذي تمثله غرفة الصناعات الغذائية.

وأشاد البسيوني، بجميع مبادرات الأكاديمية ذات القيمة الاقتصادية والفنية بالنسبة للقطاع الغذائى، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم الدعم لتلك المبادرات التي تقوم بها آيادي مصرية وابتكار مصري لتحقيق اهداف وطنية كترشيد المياه وتقليل فاتورة الاستيراد وغيرها.

وأفاد بضرورة التنسيق فيما يخص الموسوعة الخاصة بالأكلات الشعبية حيث يتم حاليا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تنفيذ مبادرة تقوم بحصر منتجات الأغذية التقليدية على أساس التقييم الجغرافى وعلى أساس تراثية المنتج والذى يكون مرتبطا بالإقليم وبالخبرة المعرفية له وايضا بالأشخاص المنتجين له.

وأكد البسيوني، أنه جاري حاليا الاعداد لتنفيذ مسابقة وطنية تهدف إلي تطوير سلسلة القيمة لتلك المنتجات التراثية والمرتبطة بالموقع الجغرافى لكل إقليم والتى كان قد تم تنفيذها من قبل فى تونس والمغرب.

وأوضح أن المسابقة يتم خلالها تحديد عدد من الشروط الخاصة بالمتقدمين والتحقق من تراثية منتجاتهم وبعدها يتم اختيار عددا من الشركات الفائزة ويتم تطوير منتجاتهم وإعداد خطة تسويقية جيدة لهم بالاضافة إلى تسهيل تعاقد تلك الشركات الفائزة مع عددا من شركات السياحة والطيران والسلاسل التجارية.

وقال مدير غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك عددا من المبادرات التى تحتاج دعما استثماريا من القطاع الخاص لتوفير التكنولوجيات المطلوبة مثل تكنولوجيا مضارب الأرز للسلالات الجديدة.

وأوضح البسيونى، دور غرفة الصناعات الغذائية فى تقديم الدعم وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية بالاضافة الى تسهيل سبل التواصل والتعاون بين الجهات المختلفة كأكاديمية البحث العلمي والمجتمع الصناعي .