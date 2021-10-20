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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن الجيل الـ 11.. أبرز محطات هوندا سيفيك Ci الرياضية

هوندا سيفيك سي الرياضية
هوندا سيفيك سي الرياضية

كشفت مؤخرا هوندا اليابانية عن أيقونتها الرياضية الجديدة سيفيك سي من الجيل الـ11 وموديل 2022 والتي أعلنت أنها أفضل سيفيك سي قدمت على الإطلاق من حيث الأداء الديناميكي ومتعة القيادة وجائت بمحرك 1.5 لتر  وناقل حركة يدوي من 6 سرعات وهيكل خارجي معدل ومحسن وأكثر صلابة وأكثر مقاومة للانحناء بنسبة 13% مع نظام تعليق وثبات أفضل من الجيل العاشر الحالي.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز المحطات في تاريخ الهوندا سيفيك سي منذ نشأتها وحتى الآن.

المحطة الأولى: ظهورها للمرة الأولى في اليابان

ظهرت هوندا سيفيك سي للمرة الأولى عام 1984 في وقت كانت السيفيك في الجيل الثالث من عمرها عرضت سيفيك سي في اليابان وكانت بمحرك قادر على توليد 122 حصانًا ZC رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا لكن الولايات المتحدة حصلت على سيفيك بقوة 85 حصانًا فقط مع محرك EW1 بـ  أربع أسطوانات مكربنة سعة 1.5 لتر.

المحطة الثانية: ظهرت لأول مرة في أمريكا

في عام 1985 ، وصلت سيفيك CRX Si إلى الولايات المتحدة تليها سيفيك سي هاتشباك في عام 1986 Si. كلاهما يتميز بمحرك SOHC I-4 بسعة 91 حصانا سعة 1.5 لتر ونظام الحقن بالوقود. وسرعان ما حققت نجاحا كبيرا وحظيت بشعبية داخل أمريكا حتى أن طراز الـ CRX كان الأكثر استيرادًا لعام 1984 وفقا لـMotor Trend

 

المحطة الثالثة: حزمة من الترقيات البارزة

في عام 1989 حصلت هوندا سيفيك Ci على حزمة من الترقيات البارزة والمهمة، تضمنت دليلًا بخمس سرعات، وأنابيب عادم أكبر، ومثبت تيار كهربائي من الأمام والخلف، ومقياس سرعة الدوران، وفتحة سقف كهربائية، ومرآة للركاب، ومقاعد محسنة ومطورة، ومصدات مطابقة الألوان مع نظام تعليق A-arm في جميع الزوايا الأربعة.

المحطة الرابعة: شارة الـ Ci لأول مرة

كانت أواخر الألفية العشرون مميزة في حياة سيفيك سي سنوات وتحديدا الإصدار 1999-2000. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام شارة Si على هيكل طراز السيارة الكوبيه، والمرة الأولى التي تستخدم فيها السيارة Si ذات المواصفات الأمريكية محرك DOHC.

المحطة الخامسة: عودة الكوبيه بعد غياب

عام 2002 اهتمت هوندا بعودة موديل الكوبيه مرة أخرى لكن بنيت على منصة معيارية جديدة و مختلفة تمامًا عن هوندا سيفيك سيدان وكوبيه القياسية.

تم تزويد سيارة هوندا سيفيك سي هاتشباك 2002-2005 بمحرك K20A3 DOHC I-4 سعة 2.0 لتر بقوة 160 حصانًا عند 6500 دورة في الدقيقة و 132 رطل قدم من عزم الدوران عند 5000 دورة في الدقيقة مدعومًا بناقل حركة يدوي بخمس سرعات مع ناقل حركة مثبت على لوحة العدادات. هذا المحرك هو نفسه الموجود في أكيورا  RSX القياسية.

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